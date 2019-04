– Grensekontroller er ikke nok mot farlige vogntog

Lokale notiser

– Det skal være trygt å ferdes langs norske vinterveger. Derfor er det nødvendig med tungbilkontroller både på grensen og på vegene inne i landet. To storkontroller i vinter, en på grensen ved Ørje og en ved fjellovergangen ved Lærdal, viste at kontroller ved fjellovergangene er minst like viktige som kontroller ved grensen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

Dale peker på, at i lys av ulykkene som har vært på norske veier i vinter med utenlandske vogntog, er god og effektiv kontroll av tunge kjøretøy svært viktig.

– I lys av de ulykkene vi har hatt i vinter med vogntog, har mange tatt til orde for at vi må stoppe alle tunge kjøretøy på grensen. Erfaringene viser nå at et slikt tiltak ikke nødvendigvis er det det som vil gi oss det beste resultatet, sier Dale i pressemeldingen.

Vegvesenet gjennomførte to storkontroller i februar, der alle vogntog ble stoppet, en på grenseovergangen ved Ørje, og en i Lærdal. Det ble totalt stoppet rundt 900 kjøretøy begge steder. Grensekontrollen ved Ørje avdekket at 39 prosent av vogntogene hadde mangler, mens 22 prosent fikk bruksforbud. I Lærdal ble resultatet 52 prosent med mangler, mens 40 prosent fikk bruksforbund. 93 prosent av kjøretøyene som passerer ved Ørje, er utenlandske, mens det i Lærdal gjelder omtrent halvparten.

– Dette viser at kontroller andre steder i landet er langt nyttigere enn storkontroller ved grensen, og en mer fornuftig bruk av ressursene. De to kontrollene satt opp mot hverandre viste også at massiv innsats på grensen, slik vi har gjennomført også i Nord-Norge, ikke nødvendigvis gir de resultatene vi ønsker. Ulykkene og fastkjøringene skjer ikke på grensen, men på veiene inne i landet. Ved grensen blir bilene kontrollert for det føret som er ved kontrollpunktet. Førerforholdene her sier litt om hva sjåføren vil møte på veien de neste døgnene, sier Dale i pressemeldingen.