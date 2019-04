Ber folk sjekke trafikkmeldingene før de kjører

Lokale notiser

April starter med mange stengte veger og kolonnekjøring, spesielt i Troms og Finnmark. Det er dessuten meldt om dårlig fremkommelighet flere steder, også i Nordland.



– Det er mye nedbør som skal ryddes bort, og det er spesielt utfordrende der snøen går over til regn. Entreprenørene rekker ikke å være alle steder på en gang, så vi ber om forståelse for at de trenger tid til å få gjort jobben, sier Nilsen.

Flere veger er stengt på grunn av ras eller rasfare. Der vil trafikkmeldingene oppdateres med informasjon om når det blir tatt ny vurdering av utsiktene, så langt Vegtrafikksentralen kjenner til.



– Det er mange som ringer oss for å få informasjon, men pågangen er så stor at vi ikke rekker å svare alle. Vi oppfordrer derfor publikum til å følge med på vegmeldingene på www.175.no for strekningen de har tenkt å kjøre, sier driftsleder Siril Veiåker Nilsen på Vegtrafikksentralen.