Arrangerer folkefest og aksjon utenfor Ap sitt landsmøte

Lokale notiser

I en pressmelding skriver lederne i de tre organisasjonene at spørsmålet om oljeboring ventes å bli en av de store stridstemaene når landsmøtet åpner torsdag.

– Vil være en historisk seier

Årsaken til at det arrangeres folkefest og aksjon, er at mange fylkeslag i Arbeiderpartiet i løpet av 2018 og 2019 har gått bort fra partiets vedtatte krav om konsekvensutredning av områdene. Tolv av fylkeslagene støtter forslaget om å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt.

Folkeaksjonen LoVeSe, Natur og Ungdom og Naturvernforbundet skriver i pressemeldingen at hvis partiet velger å snu på dette spørsmålet under landsmøtet, vil det for første gang være flertall på Stortinget mot oljeboring i disse områdene.

– Dette vil være en historisk seier for miljøbevegelsen som i mange år har jobbet for å snu Arbeiderpartiet i dette spørsmålet, sier organisasjonene.

Lederne uttaler også følgende i pressemeldingen:

– For femte gang tropper vi opp utenfor landsmøtet til Arbeiderpartiet for å oppfordre dem til å lytte til kunnskapen, til egne velgere og til flertallet i befolkningen nasjonalt og lokalt. Nå er det på tide at Ap blir med på vinnerlaget og sier ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Odd Arne Sandberg, Gaute Eiterjord og Silje Lundberg, lederne i Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Natur og Ungdom og Naturvernforbundet.