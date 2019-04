Har kåret Norges mest bærekraftige selskap i 2019

Lokale notiser

Det opplyser selskapet i en pressemelding.

– Fortsatt mye ugjort

Å motta denne prisen, er konsernsjef Gunnar Hovland stolt og ydmyk over.

– Vi har fortsatt mye ugjort. Vår visjon er at TINEs verdikjede skal fjerne mer klimagasser enn den slipper ut. Det langsiktige målet er at TINE skal bli klimapositive, sier konsernsjefen.

Bærekraft betyr også trygg, norsk matproduksjon med positive ringvirkninger.

– Arbeidsplasser og levende distrikter gir norsk matkultur over hele landet. Analyser viser at verdiskapningen fra TINEs virksomhet er cirka 20 milliarder kroner, fordelt på om lag 25.000 årsverk, sier Hovland.

«TUR MED RETUR»

Sustainable Brand Index-undersøkelsen viser at TINE scorer spesielt godt hos forbrukerne på kortreiste og sunne norske meieriprodukter, god dyrevelferd og fornybar emballasje. Til høsten skal de komme med rømmebeger i papp.

– Vi er nysgjerrige på mottakelsen og ønsker å teste om folk vil ha rømme på pappbeger. Vi vet at funksjonell emballasje er viktig i dag, og håper å få med forbrukerne på at bærekraftig emballasje er like viktig, sier konsernsjefen.

I tillegg til dette, har selskapet kastet seg med på «Hold Høsten Ren-uka» i september, som er en del av mobiliseringen av nordmenn til dugnaden «TUR MED RETUR».

– Da inviterer vi familier, barnehager og idrettslag med på tur i nærområdet, i bygd og by eller fjell og vidde for å samle søppel og plast på avveie. Vi ønsker å kombinere klimaarbeid og hyggelig turaktivitet i alle aldre, sier Hovland.

Hold Norge Rent er glade for å ha fått TINE med på laget.

– «TUR MED RETUR» setter fokus på en sentral del av forsøplingsproblemene i Norge, og vi er svært glade for at en så stor og viktig aktør som Tine, velger å ta ansvar og bli med oss i arbeidet for å forebygge forsøpling, sier daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Keilty Gulbransen.