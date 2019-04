Skuterføreren omkommet

Lokale notiser

Skuterføreren ble funnet etter to timer under snøen. Tirsdag klokka 08.30 bekrefter UNN at mannen er død.

Mannen i 20-årene var en del av et snøskuterfølge på fire som ble overrasket av et skred på Reingjerdfjellet i Troms mandag kveld. Politiet fikk melding klokka 19.45.

– Han er kritisk skadd, tilstanden hans er fremdeles uavklart. Det er alt vi kan si så langt, sa kommunikasjonsansvarlig Jørn Resvoll ved UNN til NTB klokka 1.20 natt til tirsdag.

De tre andre i skuterfølget forklarte til politiet at de så mannen bli tatt av skredet, som gikk nær grensen mellom Balsfjord og Målselv kommuner.

Ifølge politiet var det snakk om et flakskred, opp mot 200 meter bredt og 200 meter langt, med en bruddkant på tre meter. Det er stor snøskredfare, faregrad fire, i området.