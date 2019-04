Arrangerer fasteaksjon i Vesterålen

Lokale notiser

9. og 10. april får folk i Vesterålen mulighet til å støtte Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2019. Da besøker konfirmanter, unge og voksne fra alle menighetene i Vesterålen alle husstander for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid, står det å lese i en pressemelding.

Årets aksjon heter "Gi et liv med vann". Aksjonen fokuserer på Kirkens Nødhjelps vannarbeid, og hvordan klimaendringene skaper flere og verre katastrofer. Pengene går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden, og vil blant annet bidra til at organisasjonen raskt kan stille med rent vann når katastrofen rammer.

– Rent vann redder liv. Derfor er vann noe av det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. Vår støtte gir Kirkens Nødhjelp mulighet til å handle raskt og gjøre en best mulig jobb. Derfor håper vi folk tar godt imot oss og har pengene klare når vi kommer med bøssene.



Aksjonsleder på Sortland ser frem til aksjonsdagen.



– Folk her i Vesterålen viser et imponerende engasjement i forbindelse med aksjonen. Det er inspirerende å se hvordan både unge og voksne sammen bidrar til å gjøre en forskjell for de som trenger det mest, sier aksjonsleder på Sortland, Trine Amundsen.