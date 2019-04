Enklere regler for ekstralys på motorsykkel og moped

Lokale notiser

– Mange har ønsket et enklere lysregelverk for motorsykkel for å gi bedre sikt og synlighet i trafikken. Vi har allerede gjort det enklere å montere ekstralys på bil. Nå vil vi innføre tilsvarende endring for motorsykkel og moped, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.

På bilen har man kunnet montere ekstra fjernlys siden 1. oktober 2018. I et halvt år har dermed bileierne kunnet montere et fritt antall ekstra fjernlys kan på bil, uten krav til maksimal tillatt lysstyrke.

Vegdirektoratet har nå sendt på høring tilsvarende forslag til endring i fjernlysreglene også for motorsykkel og moped, med høringsfrist 29. juni 2019.

– Mange har etterlyst mer fleksible regler for ekstralys også for motorsykler og moped. Da de nye lysreglene for bil trådte i kraft i fjor, ba vi derfor Vegdirektoratet vurdere tilsvarende endringer for denne gruppen, sier Dale.

– I Norge har vi lange perioder med mørketid, og enkelte veistrekninger har lite eller ingen ekstern belysning. I tillegg er det mye vilt i skogene som utgjør en trafikkfare. Endringen for bil ble gjort for å gi mulighet for bedre sikt og økt sikkerhet under slike kjøreforhold. Moped- og motorsyklister bør ha den samme muligheten til å montere ekstralys ved behov, sier samferdselsministeren.