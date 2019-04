Krf-veteraner fyller opp listene

Lokale notiser

Ifølge Vårt Land kom mange av partiveteranene til i siste liten og sørget for at listene kom på plass. Spørsmålet er hva som skjer ved neste valg.

KrFs eldste listekandidat i regionen Innlandet, Ivar Aars i Nord-Aurdal, fyller 87 år like etter valget.

– Takket være et par veteraner på godt over 70 har man fått lister på plass. Hvordan blir det om fire år, når toppkandidatene som nå er 78 år har blitt 82? Det må til en fornyelse, ellers blir det ikke lister. Så enkelt er det, kommenterer lederen i Innlandet KrF, Olaf Maurud.

Mobiliseringen av veteraner har bidratt til at flere fylkeslag melder om større listeoppslutning enn ventet. Det mye omtalte veivalget til KrF har gjort at noen, men ikke mange, har valgt å forlate partiet. Listearbeidet og mulig samarbeid har imidlertid blitt utfordrende flere steder, for eksempel i Oppland.

I nord har partiet opplevd mange utmeldinger, primært på grunn av KrFs støtte til fylkessammenslåinga av Troms og Finnmark.

