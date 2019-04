Lokale notiser

- Sett Sjøbein ble startet som et treårig prosjekt, med formål om å drive med rekruttering til næring og fiskerirelatert utdannelse. Det er ti år siden. Det har vært en stor utfordring å drive et tiltak gjennom prosjektorganisering over så lang tid, sier Geir Andreassen til IntraFish.

Han er administrerende direktør i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF), som har hatt ansvaret for Sett Sjøbein. Han mener næringa helt klart har sett effekter av programmet.