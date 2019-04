Fortsetter med bredbåndsplaner for Ramflauget

Lokale notiser

I Sortland har det vært jobba for å få bredbåndsutbygging både over Holmstaddalen og nordover til Ramnflauget.

– Dette er de to prioriterte områdene vi har nå. Når det gjelder prosjektet som går nordover til Ramnflauget er det kommet krav om graving, for å lete etter kulturminner. Det koster 150.000 kroner, og der må Sortland inn med 75.000 kroner, altså halvparten av kostnadene, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo i ei orientering til formannskapet.

Hun opplyser at dette vil bli gjort med et budsjettregulering.

– Vi gjør det slik for å få til å holde framdriften på anbudene. For at vi ikke skal få stans i det arbeidet, sier hun, som tilføyer at prosjektet nå er kommet så langt at det snart skal være ute på anbud.

– I forbindelse med kulturminnegraving, vil de bli koblet på de som jobber med kulturminneplanen, slik at man ser det i sammenheng, spurte Roar Wessel Olsen (H).

Ordføreren sier hun skal ta innspillet med seg. Ifølge Bjørkmo fikk Sortland kommune først beskjed om å knytte søknadene sammen, men fikk avslag på MK-midler.

– Nå har vi fått midler for Ramflaugen, og søker på nytt for å få det til prosjektet over Holmstaddalen, sier hun.