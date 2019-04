Lokale notiser

Inntil nylig var dette selskapet morselskap for Sortland Lavpris As, som driver en Europris butikk.

Bostyrer Rudi Mikal Christensen opplyser til VOL at Sortland Lavpris ble solgt av H. Knudsen Holding As tett før oppbudsbegjæringen ble levert. I skrivende stund har han ikke oversikt over boet.

Selskapet avga regnskap i 2017 og meldte da om et underskudd før skatt på 1,5 millioner kroner.

Styret i selskapet består av Jørn Arve Røe, Trond-Viggo Olsen og Heidi Lisbeth Knudsen.