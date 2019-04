Lokale notiser

Kaljord er opprinnelig Vesteråling og kommer fra Kaljord på Innlandet, i Hadsel.

- Veldig artig at vi kunne være så mange. Narvik er fortsatt det tredje største lokallaget, etter Bodø og Rana. Det er viktig at vi er godt representert når veivalgene for de to neste årene skal diskuteres, sier Kaljord. Hun gleder seg til å ta fatt på jobben i fylkesstyret, sier hun til Fremover.