Lokale notiser

Er du pårørende av rusavhengig og ønsker noen å snakke med eller dele dine erfaringer? Kan dette være noe for deg? Spør Øksnes kommune på sine hjemmesider.

Onsdag 24. april starter enheten psykisk helse og rus opp «pårørendegruppe» for pårørende ved rusavhengighet.

Dette etter at det i februar ble avholdt et temamøte om rus i Øksnes. Det opplyses at saksliste legges frem med oppmøte, og kontaktpersoner er kommunens ruskonsulent og fagansvarlig psykisk helse og rus.