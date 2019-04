Vegvesenet ber Calanus om ny situasjonsplan i Holmen

Lokale notiser

Statens vegvesen skriver i et brev til Multiconsult AS at tiltakene som fremgår av nabovarselet er inntegnet på et eldre kartgrunnlag.

– I den forbindelse må vi påpeke at kartgrunnlaget er utdatert og ikke stemmer med gjeldende situasjon for området. Kartgrunnlaget er blant annet ikke ajourført med omregulering og breddeutvidet fylkesvei 82. Fv 82 ligger i dag betydelig nærmere tiltaksområdet enn det som fremgår av nabovarselet. Varslete tiltak kan dermed få uheldige konsekvenser for vegnettet og veglegemet, skriver Statens vegvesen.

Man viser til at for eksempel fylling som er vist på skisse, vil konsekvenser for vegfylling og stikkkrenne under fylkesvei 82. Vegvesenet ber dermed om at det utarbeides en nyy situasjonsplan med oppdaterte kartgrunnlag, før de kan ta stilling til tiltakene.