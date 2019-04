Vil flytte «gammelbutikken» i Alsvåg

Lokale notiser

Viking Øksnes AS får strengere krav til hvordan lasting skal foregå, og vil ha behov for å bygge en lasterampe for lasting av vogntog. I den forbindelse vil selskapet få for lite plass til at vogntog klarer å snu på dagens lasteplass.

- Vi ser for oss at vogntogene kommer ned langs gårds- og bruks.nr 81/333 og kjører igjennom gårds- og bruks.nr 81/255 for å rygge til en lasterampe. For Viking Øksnes AS er det 2 løsninger på dette: 1. Gammelbutikken flyttes, Viking Øksnes AS kjøper område og det omreguleres til Industri. 2. Gammelbutikken flyttes, område omreguleres til Industri og det tinglyses en bruksrett på deler av området til Viking Øksnes AS, påpeker selskapet i henvendelse til Øksnes kommune.