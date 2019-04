Coop og Arctic Race of Norway samarbeider

Lokale notiser

Daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway, er svært fornøyd med å få Coop med på laget.

– Coop har jo et eget sykkellag som har deltatt i rittet i mange år. Vi husker vel alle da August Jensen tok etappeseieren for Coop i Finnvikdalen i Tromsø i 2017. Nå har vi også fått dem med på laget som samarbeidspartner, og deres profil og tilstedeværelse i Nord-Norge passer perfekt til Arctic Race of Norway, sier Dybdal i en pressemelding.

Sammenfallende mål

De to toppsjefene i Coop Nord og Coop Nordland, Yngve Haldorsen og Lars Arve Jakobsen,er glad for at de har fått på plass en samarbeidsavtale med Arctic Race of Norway. De ser nemlig et klart sammenfall mellom sykkelrittet og Coops mål om å bidra til levende lokalsamfunn, og en sunnere og mer aktiv befolkning.

– Arctic Race of Norway er et folkelig arrangement som engasjerer bredt. Selve rittet er en herlig folkefest som er med på å skape økt bolyst. I tilknytning til rittet skapes det varige verdier for folk og bedrifter i nord. Coop som eies av folket og er til stede i neste alle lokalsamfunn, ønsker å bidra til å forsterke dette gjennom denne samarbeidsavtalen, sier Haldorsen.

Aktivitet og sunt kosthold

Som en del av avtalen kommer Coops medlemmer til å få rabatt på påmeldingsavgiften til amatørrittene Arctic Challenge, som arrangeres parallelt med proffenes ritt. De to toppsjefen trekker særlig frem Coops mål om å sette fokus på sunt kosthold og fysisk aktivitet som en viktig begrunnelse for å gå inn i Arctic Race of Norway.

– Publikumsundersøkelsen fra 2018 viser at 70 prosent av de som deltar på arrangementer rundt Arctic Race of Norway får lyst til å bli benytte sykkelen oftere. De som er i aktivitet blir også mer opptatt av sunne matvaner. Det samsvarer godt med vårt mål om å skape et sunnere og mer aktivt Nord-Norge, sier Jakobsen.

Samarbeidsavtale har en varighet på inntil 3 år.