– Skuffende at Nordland Høyre ikke vil ha flere lærlinger

Lokale notiser

– Fylkesrådet i Nordland skal bruke vår innkjøpsmakt til å sette krav om at ti prosent av arbeidet skal utføres av lærlinger. Det er svært forunderlig at Nordland Høyre går imot dette. De vil stå stille på et krav om 7 prosent lærlinger, sier en fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen (Ap) i en pressemelding.

Det ligger en rekke seriøsitetskrav til grunn når Nordland fylkeskommune lyser ut anbud på sine byggeprosjekter. Faglærte, HMS og krav til lønns- og arbeidsvilkår, er noen av kravene som stilles. Under punktet for lærlinger har vi tidligere krevd at minimum syv prosent av arbeidstimene skal utføres av lærlinger.

– Dette øker vi til ti prosent. Vi har en klar ambisjon om å lede an i arbeidet med å fremme det seriøse arbeidslivet, fastslår Torgersen.



Fylkesråd Torgersen ser skjerpingen i seriøsitetskravene i sammenheng med utviklingen av Nordlandmodellen og læreplassgarantien i Nordland.

– Når Høyre nå ikke vil bidra til å styrke kravet til antallet lærlinger undergraver de læreplassgarantien. Det er svært uheldig, sier Torgersen.