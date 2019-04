Ap vil stoppe dødstrailerne

Lokale notiser

– Skal vi stanse farlige vogntog på norske veger må vi gjøre noe radikalt med lønns- og arbeidsvilkårene til sjåførene, sier Sverre Myrli. Han er transportpolitisk talsperson for Ap, og er bekymret over hvor passiv regjeringen er etter en vinter med mange ulykker.

– Det er nær sammenheng mellom trafikksikkerhet og dårlige lønns- og arbeidsforhold for lastebilsjåfører, påpeker Myrli. Han mener regjeringen trenger hjelp til å ta grep om situasjonen.

– Arbeiderpartiet mener regjeringen ikke gjør nok for å stanse dødstrailerne som raser inn over grensen og fortsetter på våre vinterveger. En aktiv innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet innen transportsektoren er helt avgjørende, sier Myrli.

Han påpeker at økende press på lønns- og arbeidsvilkår i transportnæringen gir uholdbare konkurransevilkår for seriøse transportører. Situasjonen gjør at en dårlig sikkerhetskultur vokser fram.

Ap-politikerne Sverre Myrli, Kirsti Leirtrø, Hadia Tajik og Arild Grande foreslår blant annet en ordning med prikkbelastning for transportører som bryter arbeidsmiljøloven og vegtrafikkloven. I tillegg vil de at utenlandske busselskaper skal betale moms på linje med de norske.

– Vi vil også at yrkesbiler under 3,5 tonn skal omfattes av kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Vi må få en slutt på at enkelte transportører bruker varebiler til vanlig godstransport for å omgå reglene om kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Dermed tvinges sjåfører med lav lønn til å sitte bak rattet i dagesvis. Trafikkfarlig er det også.

Myrli sier forslagene er laget i samarbeid med de som kjenner utviklingen i transportbransjen på kroppen.

– Forslagene er utarbeidet i samarbeid med 9 ulike organisasjoner og fagforeninger i transportsektoren. På denne måten kan vi bedre yrkesstoltheten, styrke rekrutteringen til næringen og gi bedre økonomiske rammebetingelser for seriøse transportører, sier Myrli.