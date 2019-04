Nå starter bålforbudet

Lokale notiser

Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark, med unntak av godkjente bålplasser. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Forbudet som inntreffer nå på mandag gjelder all utmark, det omfatter skog, lyng, gress, snaufjell, holmer og strandområder. Det er likevel ikke et totalforbud, slik det var over store deler av landet i fjor sommer.

– Bålreglene åpner for bruk av skjønn. Du kan tenne opp bål i tilfeller hvor det ikke åpenbart kan medføre brannfare. Det kan for eksempel være etter mye nedbør, eller på sand, i god avstand fra vegetasjon, forteller Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, i en pressemelding.

Mange kommuner også har egne tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent til bruk hele året, selv under bålforbudet.

Bålet – en viktig del av friluftslivet

I Norge er bålet selve symbolet på friluftslivet og er en viktig del av allemannsretten. Å samles rundt et bål er en viktig del av i vår kultur – selv om det er restriksjoner på båltenning store deler av året.

– Båltenning er en del av allemannsretten i Norge, men allemannsretten innebærer også plikter, blant annet hensynsplikten. Det er viktig å ta hensyn til forholdene! Er du usikker så er det best å bruke godkjente bålplasser eller la være å tenne bål, sier Heimdal i pressemeldingen.

Han presiserer at retten til å tenne bål reguleres av Forskrift om brannforebygging.