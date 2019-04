Reiselivet i Vesterålen skal bli bærekraftig

Lokale notiser

Det sier reiselivssjef Astrid Berthinussen i Visit Vesterålen i en pressemelding.

– Vesterålen har nå fått godkjent første fase av prosessen mot å bli tildelt merket for «bærekraftig reisemål». Norge leder vei i utviklingen av bærekraftige reisemål og lanserte i 2013, som det første landet i verden, en nasjonal merkeordning for bærekraftige reisemål. Nå står norske reisemål i kø for å sertifisere seg, sier reiselivssjefen.

– Gjennom destinasjonsselskapet Visit Vesterålen ble bærekraftarbeidet startet opp i 2017. Arbeidet involverer Vesterålen regionråd, næringsaktører og de fem Vesterålskommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes. I tillegg er Reno-Vest en sterk samarbeidspartner, sier hun.

Den lokale prosjektledelsen ledet av Fiskeriparken Egga Utvikling AS har organisert, samlet ideer, informasjon, analyser og oversikt over lokale forhold i reiselivet. I denne første fasen er det utarbeidet en handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling som legges til grunn for det videre arbeidet. Handlingsplanen gir et konkret innhold i begrepet bærekraft og hva dette skal resultere i lokalt og regionalt på destinasjonen.

Overordnet mål

– Vesterålen skal håndtere sin egen vekst på en god måte, slik at det stedlige ressursgrunnlaget ikke forringes for fremtiden og at miljøbelastningen – fotavtrykket – reduseres over tid.

– Økt turisme skal berike regionen, og ikke skape konflikter og frustrasjon verken i forhold til egne innbyggere, lokalsamfunn eller annen nærings- og samfunnsvirksomhet.

Selskapet har satt seg syv delmål i dette arbeidet, og Vesterålen skal alltid være et skritt foran. Regionen skal lykkes uten økte miljøbelastninger. Reiselivet skal være godt tilrettelagt, være helårig virksomhet, mobilisere bredt, ha bærekraftig effekt og berike lokalsamfunnet.