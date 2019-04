Angrep politimann etter natt på byen

Lokale notiser

Etter å ha vært både beruset og kranglete ble en mann lagt i bakken av en dørvakt på et utested i Harstad sentrum. Det var likevel først når politiet kom at mannen virkelig skaffet seg problemer.

I forbindelse med innbringelse til arresten valgte den mistenkte å utøve vold mot politiet. Mannen ble deretter innbrakt og innsatt i drukkenskapsarresten.

Troms politidistrikt melder at en sak vil bli opprettet mot mannen. Vedkommende kan bli tiltalt for overtredelse av straffeloven § 155 for vold eller trusler mot offentlig tjenestemann.

Senere på kvelden ble en beruset mann innbrakt fra Harstad sentrum. Mannen var ikke i stand til å ta vare på seg selv, og ble følgelig innsatt i drukkenskapsarresten.