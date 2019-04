Hadsel sender ansatte på sommerbeite

Lokale notiser

For noen dager siden startet årets Telltur 2019, og i den sammenheng har det blitt satt opp en egen tabell for ansatte i Hadsel kommune. Det skriver kommunen på egne hjemmesider.

I følge invitasjonen kan ansatte sette kursen til vakre lokale topper og turmål. Kommunen lager en egen intern oversikt som viser innsatsen i løpet av sesongen. Hadsel poengterer at målet ikke er kåre den beste turgåeren blant sine ansatte, men sier at det er en del av konkurransen.

Kommunen opplyser at Telltur er en satsing som blant annet Vesterålen friluftsråd har deltatt i de siste årene. Det dreier seg hovedsakelig om en måte å finne turmål på og deretter registrere - ved hjelp av en kode på toppen - at en har vært der. Antall poeng per topp avhenger av vanskelighetsgrad.

29 turer

Grønnåsen over Stokmarknes og Haugnyken over Melbu gir eksempelvis fem poeng hver. Storheia og Hallartinden betyr ti poeng, og topper som Strøna og Ol-Hansatinden gir 30 poeng. Til sammen er det 29 poenggivende turer i Hadsel, 161 i hele Vesterålen. Størst gevinst gir Møysalen med sine 50 velfortjente poeng. I tillegg til den interne konkurransen for ansatte i Hadsel kommune, kan de som registrerer seg kunne følge med på konkurransen i forhold til andre deltakere i regionen.

Helsemessig gevinst

Folkehelsekoordinator Torill Brastad sier til kommunens hjemmesider at hun håper så mange som mulig melder seg på og kommer seg ut i naturen.

– Denne typen aktivitet har helsemessig gevinst både fysisk og mentalt, i tillegg til det sosiale aspektet for dem som eventuelt finner ut at de vil gå sammen. Aller viktigst i denne sammenhengen er det å forhåpentligvis motivere dem som ellers ikke hadde snørt på seg turskoene. De som ender helt i toppen av tabellen hadde nok tatt turene uansett, sier hun.