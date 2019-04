Skattemeldingen steg for steg

Lokale notiser

Skatteetaten forteller i disse dager at skattemeldingen inneholder mange forhåndsutfylte opplysninger. Likevel er det ikke sikkert at den er ferdig utfylt. Derfor råder skatteetaten deg til å sjekket at alt stemmer og om det eventuelt er noe som mangler.

– Skattemeldingen er en oversikt over inntekter, fradrag, formue og gjeld, og andre opplysninger som er vesentlig for at vi får beregnet riktig grunnlag for skatten din. Hvis du synes det er vanskelig og ikke vet helt hvor du skal starte, kan det være lurt å ta et steg om gangen, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten i en pressemelding.

Kort sagt gjør du slik:

Logg inn via skatteetaten og åpne skattemeldingen.

Over tre millioner har allerede åpnet skattemeldingen. Logg deg inn og sjekk hvilken type skattemelding du har fått og den foreløpige beregningen av skatter og avgifter. Blir det skatt til gode, eller må du betale?

Sjekk tallene og om noe mangler, opp mot egne opplysninger.

Nå er det på tide å gå litt grundigere til verks. Se først på postene om inntekt. Sammenlign beløpene med det du har fått fra arbeidsgiveren din eller den som betaler deg pensjon eller trygd. Hvis det er flere som betaler deg, pass på at alle er med. Mangler det noe, skal du legge til opplysningene som mangler. Er noe feil, skal du endre opplysningene.

Formue og gjeld: Er opplysningene om bankinnskudd og gjeld riktige?

Nå kan du gå videre og se på innskudd, gjeld og bankforhold. Er alt med? Finn frem årsoppgavene fra banken(e) og sjekk at beløpene er de samme som i skattemeldingen. Har du boliglån sammen med noen, skal dere kanskje dele gjeldsrentene mellom dere slik at begge får en del av fradraget?

Boligen. Sjekk om opplysningene som står i skattemeldingen om din bolig stemmer. Er det riktig kvadratmeter i p-rom? Formuesverdien er 25% av markedsverdien for boligen du selv bor i og 90% hvis det er en bolig du eier, men ikke bor i, for eksempel en leilighet som leies ut. Ser verdiene riktig ut? Du retter opplysningene som er feil og legger inn om noe mangler. Har du leid ut boligen? Da skal du fylle ut et eget skjema med opplysninger om dette.

Har du noe mer å fortelle? Er det noe annet i økonomien eller i din livssituasjon av betydning for beregning av skatten din for 2018, som du bør opplyse om? Har du en ferieleilighet, pensjon eller aksjer i utlandet? Eller har du andre inntekter eller investeringer som ikke står på skattemeldingen, som for eksempel kryptovaluta? Alt skal føres i skattemeldingen selv om du har betalt skatt i et annet land. Hvis du er usikker, ta kontakt med Skatteetaten for å få hjelp.

– Bruk litt tid på å sjekke skattemeldingen. Vi har laget flere veivisere og hjelpemidler på nett. Lurer du på noe om skattemeldingen, finner du ofte svar på skatteetaten.no, sier Gjengedal.