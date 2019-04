Norge forlenger grensekontrollen med enda et halvår

Lokale notiser

Norske myndigheter følger dermed etter Danmark, Sverige, Tyskland og Østerrike, som alle har bestemt seg for å forlenge grensekontrollen fra samme dato.

Årsaken er frykt for terror og muligheten for at personer som har tatt seg inn i et EU-land, skal ta seg videre til Norge, såkalt sekundærmigrasjon.

– Indre grensekontroll er et viktig tiltak i den forbindelse, og det vil kunne hindre mulige terrorister i å reise inn i Norge. Vi vil derfor fortsette personkontroll på indre grense også etter 11. mai, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

Norge har siden 26. november 2015 gjennomført midlertidig personkontroll på deler av den indre grensen.