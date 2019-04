Coop investerer 100 millioner på Myre

Lokale notiser

I det nye forretningsbygget, skal Coop leie ut lokaler til flere aktører, skriver Øksnesavisa. Selv skal Coop ha en topp moderne Coop Extra-butikk på 1500 kvadratmeter i bygget. I tillegg skal Vinmonopolet og Apotek1 inn under samme tak og vil få 150 kvadratmeter hver til disposisjon.

Den fjerde butikken blir XL-Bygg, som skal ha ny byggevarebutikk under samme tak.

Administrerende direktør i Coop Nordland, Lars Arve Jakobsen, sier til Øksnesavisa at de nå velger å satse tungt på Øksnes og på Myre, og at de gjør dette fordi de har tro på kommunen og det som ellers skjer av utvikling i Øksnes. I tillegg mener han at øksnesværingene fortjener en ny, større og mer tidsriktig kolonialbutikk.

Det meste av tomta er gravd ut og man kan begynne med selve grunnarbeidet. Målet er at det nye bygget skal være klart til innflytting når julehandelen setter i gang tidlig på høsten.