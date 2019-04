Ingen brudd på skjenkeregler

Lokale notiser

Det var lørdag 6. april at Securitas tok en runde med skjenkekontroll i hele Andøy.

Securitas møtte imidlertid en del stengte skjenkesteder.

Smia pub og kafé på Bleik, Seppola kultur og aktivitet på Bø, Andøy friluftssenter AS i Buksnesfjorden, Skomakerstua Café i Risøyhamn, Satllittbaren ved Andøya flystasjon og Riggen AS på Andenes var alle stengt da kontrollørene var innom.

Alt ok

Åtte av skjenkestedene var åpne, og her fant kontrollørene at alt var ok.

Dette gjelder Havnehuset på Dverberg, Andrikken hotell på Andenes, Lysthuset på Andenes, Hotell Marena på Andenes, DaVinci på Andenes, Orion på Andenes, Værbakken Pub på Andenes og Arresten på Andenes.