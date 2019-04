Klager på brøyting i Holmen boligfelt

Lokale notiser

I et brev til Sortland kommune klages det på brøyting som er utført i Finnbogveien.

– Utfordringen går på at entrepenøren opptrer etter mitt skjønn uaktsomt, og lite tilstrekkelig hensynsfullt når jeg opplever at jeg får snøen brøytet inn på tomten, på en slik måte at parkerte biler får skade, skriver det.i brevet.

Skadene skal være dokumentert med bilder tatt av kommunens representant Kåre Skivik.

Senderen av klagen har tidligere tatt opp problemet både via kommunens sentralbord, og med entreprenøren som står for brøytingen, uten at ydet har blitt noen endring i adferden. Det vise til at når det brøytes snø inn på tomten, må det skje på en tilstrekkelig hensynsfull måte. Ifølge klager skal det ha oppstått skader i lakken på begge bilene som stod parkert på tomta.

I et svarbrev fra Sortland kommune sies det at forholdene skal tas opp med entreprenøren, som skal redegjøre for sin brøyting i området. Det foutsettes at bilene står parkert tilstrekkelig unna Finnbogveien.