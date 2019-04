Lokale notiser

Bensinprisen har økt med én krone literen siden nyttår, etter oppgang i oljeprisen.

DNB Markets tror norske bilister kan få oppleve nye bensinprisrekorder i år, skriver iTromsø. Drivstoffprisene rykker stadig nærmere fjorårets rekordnivåer.

I starten av måneden skrev E24 at Circle K hadde satt opp den veiledende prisen på 95 blyfri bensin til 16,72 kroner og nå, to uker senere, har pumpeprisen bikket 17 kroner. Det er godt over en krone mer per liter enn i fjor.