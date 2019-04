Smittsom kattesykdom i Sortland

Lokale notiser

FIV er en virussykdom som kun rammer katter. Sykdommen minner om HIV hos mennesker, men FIV kan ikke smitte til mennesker. Smitten er relativt uvanlig i Norge, men ses dessverre i blant, skriver Anicura i et innlegg på Facebook

FIV er i seg selv ikke dødelig, men siden den hemmer immunforsvaret gjør den katten mottakelig for andre infeksjoner i for eksempel tarm, hud eller luftveier. Den vanligste smitteveien er via blod og bitt som ved slagsmål.

– Det er disse symptomene vi oftest ser på katter som har FIV; feber, sår som ikke gror, puss fra øyne og nese og pusteproblemer. Men mange katter lever også uten symptomer men som smittebærere. For å finne ut av om katten er bærer av viruset tas det en blodprøve. Hvis du har sett symptomer på din katt, eller er bekymret for om din katt er rammet, anbefaler vi at katten kommer til en undersøkelse med blodprøver hos veterinær, skriver Anicura Sortland.