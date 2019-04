Nordmenn ser fram til en hverdag uten stress som pensjonister

Lokale notiser

En undersøkelse Respons Analyse har gjort for VG blant personer over 50 som fortsatt er i jobb, viser at det er aller flest kvinner – 64 prosent – som gleder seg til en hverdag uten stress og tidspress. 57 prosent av mennene ser fram til dette.

– Noe av det folk ser fram til å slippe er å henge i klokkestrengen, som man tidligere sa, og det å måtte møte til faste tider og være underlagt et fast regime, sier Per Erik Solem, psykolog og forsker ved Oslo Met, til avisen.

En av fem, eller 22 prosent, av de spurte gleder seg til å slippe å stå opp om morgenen.

22 prosent av de spurte mennene gleder seg mest når det gjelder å slippe dårlige ledere på jobben, for kvinner er tallet på ni prosent. Totalen for begge kjønn er 16 prosent.

På spørsmål om hvordan de spurte ser på pensjonisttilværelsen, svarer halvparten at de gleder seg og 44 prosent sier at de kommer til å ha mye å gjøre. Bare tre prosent sier de gruer seg og like mange tror de kommer til å kjede seg, skriver VG.

428 personer har deltatt i undersøkelsen.

