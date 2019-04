Søker dispensasjon for uteservering

Lokale notiser

Det er søkt Sortland kommune om en forlenget dispensasjon for uteservering, fram til 30. desember 2020.

Sortland kommune er eier av eiendommen der Sortland mat & vinhus har sin uteservering. Det er planlagt å sette opp et gjerde med tau for å avgrense uteserveringen, samt vegger av polyesterplast for å avskjerme serveringen fra vind. Ifølge planen skal disse veggene festet i eksiterende rekkverk, og forankres til kaia ved hjelp av stad.

Ifølge et brev fra Sortland kommune vil søknaden også bli sendt på høring til Sortland havn.