– Meget bekymret over den kommunale veiens tilstand

Lokale notiser

I et brev til kommunen skriver Nilsen at hun eier et hus på Nord-Kjerringneset, og at hun er meget bekymret over tilstanden til den kommunale veien.

– Dette skyldes ikke bare vårløsning, det så like ille ut da jeg var her i oktober i fjor. Nå synes jeg det er på tide at kommunen kjenner sitt ansvar og gruser denne veien, ellers går den fullstendig i oppløsning, skriver hun.

Nilsen har selv sørget for å få de kommunale dreneringsgrøftene som går langs eiendommen rensket, siste gang i fjor høst. Hun etterlyser også skilting, etter som det er en god del måneder siden den nye adressen «Nord-Kjerringneset» ble tildelt.

– Men skilting er ikke gjort. Det er meget viktig med skilting slik at utenforstående finner fram. Jeg tok opp dette med skilting første gang me den epost til Sortland kommune i 2013. Da gjaldt det den gamle adressen «Sigerfjordveien 31».

Også gatelys er det mangel på. Ifølge Nilsen er man tre naboer som har kostet dette selv. Nå er disse uten lys, og har vært det i fire år. Representanter fra kommuen har vært og sett, men ingenting skjer.

– Jeg er meget lei av tilstanden vi ute i distriktet må leve med i år etter år, slår Nilsen fast.