Trettenåring fra Strand ber om kunstgressbane

Lokale notiser

En tretten år gammel gutt fra Strand skrev 12. april en e-post til Sortland kommune, der han oppfordrer kommunen til å bygge ny kunstgressbane på Strand.

«Jeg er en gutt på 13 år og ønsker meg en kunstgressbane på Strand. Jeg liker å spille fotball og det er vanskelig å komme seg til Sortland for å spille. Og vi har ikke så bra plasser å spille på her. Hvis vi får en kunstgressbane med 7er og 11er-mål kommer flere seg ut i aktivitet. Da kan lag trene og spille kamper ute. Man kan også trene der hvis det ikke er plass i Blåbyhallen.»

I e-posten fra gutten på Strand sier han at «Banen kan også bli et punkt der folk møtes. Noe som betyr at folk blir mer sosial. Når man blir ungdom blir målene som vi har nå for små til skuddtrening og spill. Jeg hører også andre som synes at banene og målene blir for små.», skriver trettenåringen til Sortland kommune.