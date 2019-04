Nei til nedlegging av sykepleierutdanningen på Stokmarknes

Lokale notiser

LO i Vesterålen oppfordrer alle vesterålinger, nordlendinger og venner av Nord-Norge for øvrig til å skrive under et opprop om ikke å legge ned sykepleierutdanningen på Stokmarknes.

- Det haster! Vi må tenne motild mot sentraliseringa og nedbygginga av systemer som er opprettet for å tjene distriktene!!! LO i Vesterålen har i januar vedtatt uttalelse som du kan lese i kommentarfeltet bak dette oppslaget.

Slik lyder oppfordringen som er delt via LO i Vesterålen sin side på Facebook.

Du kan signere på oppropet der.