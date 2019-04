Skolekutt-saken i havner i Stortinget

Lokale notiser

Det er reist en betydelig opposisjon mot forslaget om å legge ned desentralisert undervisningstilbud i Nordland. Nå havner saken i Stortinget.

Som kjent rammer kutt-forslaget også Vesterålen. Lokalt undervisningstilbud i Hadsel er foreslått nedlagt. I Vesterålen er det særlig sykepleierutdanningen som rammes.

Forslaget rammer også Nesna, og der er reaksjonene veldig sterke. Forslaget rammer lærerutdanningen.

Forleden skrev VOL om at artisten Ida Maria hadde aksjonert. Hun og andre aksjonister stengte veien til Nesna.

Nå stilles det spørsmål i Stortinget om saken.

Åsunn Lyngedal (Ap) spør: – Hvordan vurderer statsråden at tilgangen til kvalifiserte lærere på Helgeland kan påvirkes av at lærerutdanningen ved studiested Nesna er foreslått nedlagt, og hvordan kan statsråden bidra til å hindre en nedleggelse?

Hun grunngir spørsmålet ved å vise til at det er en nasjonal mangel på lærere, og at lærermangelen i Nordland er ekstra stor. Hun peker også på at nye regler for hvor mange lærere et klasserom skal ha, forsterker behovet for å utdanne flere lærere.