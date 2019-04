Spør om Kystvakten og slepeberedskap

Lokale notiser

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen må svare på et spørsmål om slepebåtberedskapen og Kystvakten.

Det er Senterpartiets Siv Mossleth som har stilt ministeren et skriftlig spørsmål.

Spørsmålet lyder:

– Operativt ansvar for statlig slepeberedskap er flyttet over til Kystvakta. Den nye ordningen vil innfases allerede fra 2019, ifølge regjeringa.

I hvor stor grad er det forventet ytterligere oppdrag til Kystvakten som følge av sleping, og hvor mange slepeoppdrag forventes det at Kystvakten må gjennomføre årlig?

Ministeren har litt under en uke på å gi svar.