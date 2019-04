Enklere å drive sjømateksport

Lokale notiser

– Da blir det bare ett-trinnbehandling for de aller fleste sertifikater som er nødvendige for å kunne eksportere. Tiltaket er ett av flere Mattilsynet setter i verk for å effektivisere og tilpasse sertifikatrutinene til eksporten, skriver Mattilsynet på sine nettsider, gjengitt på Fiskeribladet.

Mattilsynet utsteder hvert år rundt 60.000 sertifikater for varer som eksporteres til land utenfor EØS-området. Utstedelsen er nødvendig for handelen.

– Dagens ordning er ikke tilpasset eksporten og gir mye dobbeltbehandling. Derfor endrer vi rutinene, sier Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet i en pressemelding.