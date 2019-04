Fakta om drapssaker i Norge i 2019

Lokale notiser

* 1. januar: 49 år gamle Anne Kari Bjelland blir funnet drept etter en boligbrann i Haugesund. Den foreløpige obduksjonsrapporten viste at hun trolig døde av stikkskader. Hennes samboer, en mann i 50-årene, er siktet for drap. Han har erkjent drapet.

* 10. januar: 66 år gamle Randi Berntsen blir funnet drept i en leilighet i Sjøfarendes Aldershjem på Nordnes i Bergen like etter klokken 2 på natten. Politiets teori er at hun ble kvalt. Hennes samboer, en 43 år gammel svensk borger, ble pågrepet på stedet og er siktet for drap. Mannen har tilstått drapet.

* 7. februar: 42 år gamle Ramilem Kamal fra Filippinene blir funnet død i en leilighet på Bjørndal i Oslo. En av naboene, en 39 år gammel mann med asiatisk bakgrunn, blir pågrepet og siktet for å ha drept henne.

* 15. februar: 28 år gamle Said Bassam Chataya, kjent fra hiphop-miljøet, blir knivstukket ved Danmarks plass i Bergen ved 21.30-tiden og dør en snau time senere på sykehus. Tolv personer ble siktet i saken, én av dem for selve drapet.

* 19. februar: 67 år gamle Bjørg Marie Skeisvoll Hereid, som var bosatt i Bærum, blir angrepet med øks på en gravlund i Haugesund. Hun dør dagen etter som følge av skadene. En 48 år gammel mann er siktet for drapet. Han er dømt 22 ganger tidligere.

* 27. februar: En 62 år gammel kvinne blir drept i en leilighet på Ellingsrud i Oslo. Kvinnens 29 år gamle sønn er i leiligheten når politiet kommer og er pågrepet og siktet for drapet.

* 12. mars: En 63 år gammel kvinne blir funnet knivdrept i en leilighet i en kommunal bolig i Nattlandsveien i Bergen. Kvinnens ektemann (59) blir knivstukket og alvorlig skadd. Sønnen deres på 36 år er siktet for drap og drapsforsøk.

* 1. april: En 30 år gammel mann blir pågrepet, siktet for å ha knivdrept sin tidligere kone i 30-årene på Strømmen i Akershus. Paret er iranske statsborgere.

* 2. april: En 40 år gammel mann blir funnet livløs i en bolig i Florø i Sogn og Fjordane. Han blir kort tid etter erklært død. En 22 år gammel mann ble noen timer senere pågrepet og siktet for drap. To dager etter drapet blir en 40 år gammel mann også siktet i saken. Både avdøde og de to siktede er norske statsborgere og bosatt i Florø.

* 27. april: En 40 år gammel mann blir funnet skutt i et bolighus i Mehamn i Finnmark. Han dør kort tid etterpå. To menn på 35 og 32 år blir pågrepet. 35-åringen regnes som hovedmistenkt og er siktet for drap, mens 32-åringen er siktet for medvirkning til drap. Både offeret og de to siktede er islandske statsborgere.