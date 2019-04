Sortlandsselskap fusjonerer med med «datter» i Fredrikstad

Lokale notiser

Selskapet skal fusjonere med FDVhuset Fredrikstad AS, som er 100 prosent eid av FDVhuset på Sortland.

Selskapet ble etablert i 2001 under navnet Famac og har to produkt, et for forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom og ett for sluttdokumentasjon for nye bygninger.

Selskapet har hatt en eksplosiv vekst og doblet omsetningen på Sortland fra 2015 til 2017 til 11 millioner kroner. Eirik Johannessen kontroller selskapet gjennom Evito As.

Det har vært liten aktivitet i FDVhuset Fredrikstad forut fusjonsbeslutningen.