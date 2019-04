Evalueringsrapport om årsaken til utskifting av brubolter, er ferdig

Lokale notiser

Etter at det ble oppdaget brudd i en av boltene for innfesting av bærekablene til E6 Hålogalandsbrua den 9. januar, så har Det Norske Veritas (DNV GL) undersøkt årsaken til bruddet. Nå er rapporten ferdig, skriver vegvesenet i en pressemelding.

De to bærekablene er festet med totalt 344 bolter, fordelt på fire spredekammer.

– Vi har sendt over rapporten til entreprenør og konsulent for å få deres synspunkt. Vi ønsker ikke at det skal herske usikkerhet rundt kvaliteten og bæreevnen til bærekablene, og vi vurderer derfor hvor mange av boltene vi må skifte, sier Stein Johnny Johansen, avdelingsdirektør i prosjektavdelingen i Statens vegvesen Region nord.

Vil ikke påvirke trafikken på brua

Uansett hvor mange bolter som skal skiftes, så er det god sannsynlighet for at dette kan la seg gjøre mens det er trafikk på brua.

– Vekten av de to bærekablene er fordelt på totalt 344 bolter og det utgjør ingen fare å skifte disse boltene én om gangen, forklarer Johansen.

Situasjonen er stabil

Etter bruddet i staget i januar ble det satt i gang regelmessig visuell inspeksjon av alle spredekamrene, og situasjonen har vært stabil hele tiden. Det har derfor ikke vært noen risiko for bæreevnen til brua.

– I etterkant av bruddet ble det iverksatt regelmessig visuell inspeksjon av spredekamrene for å avdekke eventuelle nye brudd. Bolten med brudd og flere andre bolter ble tatt ut for undersøkelser i skadelaboratorium og alle bolter som er tatt ut for skadeundersøkelser, er erstattet med nye bolter, sier Johansen.

Årsaken er sammensatt

Den sannsynlige årsaken til bruddet er det som kalles «hydrogenindusert spenningssprekkvekst» (HISC), og årsaken til dette er sammensatt.

Rapporten er sendt til entreprenør og konsulent, slik at de kan vurdere innholdet i den før vi bestemmer oss for videre fremgangsmåte.

– Vi har gjennom hele denne prosessen hatt tett kontakt med entreprenør og konsulentselskapet og alle bidrar aktivt til at vi kan finne en løsning på denne utfordringen. Nå skal vi ta noen runder om innholdet i rapporten, før vi bestemmer oss for videre fremgangsmåte, sier Johansen