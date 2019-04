Nytt styre i Miljøpartiet De Grønne

Lokale notiser

Miljøpartiet De Grønne vokser i hele landet og øker i antall medlemmer og lag i Nordland. Sortland er ikke noe unntak. Lokallaget har snart doblet medlemsantallet siden i fjor.

- Vi gleder oss over medlemsvekst og generelt stort engasjement for vårt politiske ståsted. Jeg er spesielt stolt over at vi tiltrekker oss mange unge kvinner, både til styre og på kommunevalglista. Jeg tror veksten kommer av at flere innser at klimakrisa er vår viktigste sak og at det dypest sett handler om hvilken framtid vi ønsker for ungene våre. Vi vil ha et oppgjør med målet om at vi hele tiden må produsere mer for å kjøpe og så kaste mer, sier Sannes i en pressemelding.