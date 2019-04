Vesterålen Lekeland tjente penger i første driftsår

Lokale notiser

Det viser 2018-regnskapet.

Selskapet hadde vanlige driftsinntekter på nær 672.000 kroner og en samlet omsetning på 769.000 kroner.

Driften ga et overskudd på nær 18.000 kroner. Etter at finanskostnadene var betalt, bokførte eierne et underskudd før skatt på drøyt 19.000 kroner.

Vesterålen Lekeland As har en totalbalanse på 3,5 millioner kroner. Den samlede gjelden var ved utgangen av fjoråret 2,8 millioner kroner.

Ellingsen-familien kontrollerer selskapet gjennom Ellingsen Invest (79,6 prosent). Senterleder Bjørn Heireng eier 9,2 prosent. Rino Klausen, som til daglig er annonsekonsulent i BLV, eier også 9,2 prosent. Tidligere daglig leder Lena Bømark eier 2,0 prosent av selskapet.

Hun var daglig leder fra februar i fjor til februar i år. Deretter var Rino Klausen daglig leder i drøye to måneder før Edelmera Steffen overtok stafettpinnen i forrige uke.