Ny ballbinge i Øksnes

Lokale notiser

Lasse Berglund har søkt Øksnes kommune om å få etablere en ny ballbinge i området Sandvikdalen på Myre. Det har han nå fått klarsignal til.

Ballbingen blir på 12x22 meter, og søknaden omfatter også terrengarbeider. Nødvendige nabosamtykker foreligger.

I Øksnes kommunes saksvurderinger heter det blant annet at generelt skal det ved all utbygging tilrettelegges stor vekt med hensyn til barn og unges oppvekstmiljø i byggesaksbehandlingen. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Søknaden viser at tiltakshaver har tatt et slikt initiativ for sitt nærmiljø.