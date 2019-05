Holder korallforedrag på Melbu

Lokale notiser

Marinbiolog Kjersti Eline Tønnesen Busch fra kunnskapsbedriften SALT i Svolvær, skal holde foredraget, står det å lese i en pressemelding.

– Det er mer enn tusen korallrev langs kysten av Norge, og noen av de største og flotteste finner vi utenfor Vesterålen. I disse revene lever mer enn 1500 arter, fra små mikroorganismer til store fisker, står det å lese i pressemeldingen.

På 300 meters dyp, bare en times båttur fra Myre, ligger over 300 korallrev. Prosjektet «Fate of cold-water coral reefs – identifying drivers of ecosystem change», som ble avsluttet i 2018, undersøkte korallrevene sommeren 2016. Internasjonale forskere på forskningsfartøyet G. O. Sars var målløse da bildene fra dypkorallrev i Hølla utenfor Myre dukket opp på skjermene.

– Å se så mange og sterke farger er helt utrolig, det er som en regnskog der nede, sa toktleder Tina Kutti til Bladet Vesterålen den gang.

Revene er observert og undersøkt av en ROV undervannsrobot. Detaljerte bilder fra havbunnen viser fargesterke bilder av anemoner, sjøtrær, sjøstjerner og fisk, et mangfold av liv som i rev på sydlige breddegrader. Forskerne ønsket å forstå de naturlige svingningene i fysiske, kjemiske og biologiske prosesser i kaldtvannskorallrev og økosystemene knyttet til dem. Det har blitt forsket på hvordan revene vokser, hvilken tid på året de vokser, og om de vokser hvis de får mer mat. Man studerte også hvordan disse økosystemene påvirkes av klimaendringer og havforsuring.

«Fate of cold-water coral reefs – identifying drivers of ecosystem change» ble ledet av Havforskningsinstituttet og finansiert av Norges forskningsråd. SALT er ansvarlig for den populærvitenskapelige formidlingen.

Kjersti Eline Tønnesen Busch har doktorgrad i akvakultur fra Universitetet i Tromsø, med fagekspertise innen torskeoppdrett. Kjersti etablerte SALT i 2010 sammen med Kriss Rokkan Iversen. Den prisbelønte kunnskapsbedriften i Svolvær har høy faglig kompetanse om marine økosystemer, kystnæringer og entreprenørskap – med spisskompetanse om nordlige problemstillinger.