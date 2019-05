Sletter «døde foretak» i Sortland og i Øksnes

Lokale notiser

Et dødt foretak er et selskap der registrene har god grunn til å tro at det egentlig ikke er virksomhet i selskapet. Brønnøysundregistrene opplyser til VOL at det på landsbasis dreier seg om cirka 50.000 selskap.

I Øksnes er det sendt varsel til disse:

John Arne Johansen, Roger Benum, Salong Spadam Heidi Sandvik og Woies Blomster Gartneri Begrav.

Og i Sortland har disse fått varsel:

Hans Ivar Eilertsen, Jose Montenegro Perez, Klaudia Angelika Katarzynskar R, Linda Jakobsen, Ole Mikal Hvilen og Patthama Angthong Sivertsen.