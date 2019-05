Nordlys stenger kommentarfeltet etter samehets

Lokale notiser

Avisens debattforum, Nordnorsk debatt, har lenge vært dominert av debattanter som, ifølge avisa selv, har tydelige antisamiske holdninger og synspunkter. Som en motreaksjon har Nordlys nå valgt å stenge ned kommentarfeltet.

– Det vi ser er at en folkegruppe, samene, blir stemplet og satt i en bås, og man legger til grunn at samene har mindre verdi enn vanlige nordmenn for eksempel, sier sjefredaktør Helge Nitteberg, til NRK Nordland.

Han forteller videre at det sitter langt inne å stenge kommentarfeltet, men mener likevel at det er nødvendig for å få en mer sivilisert samtale om samiske spørsmål.