Sortland søker om sommerjobb-tilskudd

Lokale notiser

Alders- og sykehjem, bo- og servicesenter og hjemmetjenesten i kommunene i Nordland, kan søke om lønnstilskudd for å kunne engasjere ungdom til sommerjobb. Denne ordningen til Nordland fylkeskommune er kalt Sommerjobbtilskudd 2019.

Sortland kommune vil nå sende søknad om et slikt tilskudd som skal brukes til å engasjere ungdom til sommerjobber innen helse- og omsorg.

I formannskapsmøte torsdag 9. mai er rådmannens forslag til innstilling at formannskapet bevilger 200.000 kroner til sommerjobb for ungdom. Ifølge sakspapirene vil Sortland kommune søke fylkeskommunen om 100.000 kroner i tilskudd. Andelen fra Sortland kommune blir på 100.000 kroner, som skal belastes økt skattetrekk 2019 og går inn under rådmannens rammeområde.