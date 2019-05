Terje Moe Gustavsen er død

Lokale notiser

Gustavsen var samferdselsminister i Jens Stoltenbergs første regjering fra 17. mars 2000 til 19. oktober 2001. Siden 2007 har han vært veidirektør i Statens vegvesen.

Gustavsen var også statssekretær for statsminister Thorbjørn Jagland ved Statsministerens kontor i seks måneder i 1997. Han var medlem i sentralstyret i Arbeiderpartiet fra 1992 til 1999.

– Formidabel innsats

– Det er med stor sorg jeg i dag har mottatt det triste budskapet om at veidirektør og tidligere samferdselsminister Terje Moe Gustavsen har gått bort. Terje har gjort en formidabel innsats for norsk samferdsel gjennom mange år, og det vil merkes at hans store arbeidskapasitet og smittende engasjement er borte. Mine tanker går nå til Terje sine nærmeste, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i en kommentar.

Dale understreker at Terje Moe Gustavsens innsats har vært imponerende, ikke minst når det gjelder trafikksikkerhet.

– Som samferdselsminister fremmet han nullvisjonen for Stortinget – en visjon om ingen drepte og hardt skadde i trafikken. Nullvisjonen ble vedtatt i 2001, og har hatt mye å si for at tallet på drepte og hardt skadde har gått dramatisk ned og nå er blant de laveste i verden, sier Dale.

Lang karriere

Terje Moe Gustavsen ble født i Larvik og har også erfaring fra ulike stillinger i Postverket og Den norske Postorganisasjon samt som strategidirektør i Telenor Installasjon og Service.

Fra 1987 til 1990 var han sekretær i Statstjenestemannskartellet og mellom 1990 og 1999 leder i LO Stat (tidligere Statstjenestemannskartellet).

Han har også vært direktør i arbeidsgiverforeningen Navo og personaldirektør i SAS Braathens fra 2005 til 2007. I 2007 var han en kort periode ansatt i Arbeidsgiverforeningen Spekter som spesialrådgiver.

Direktør Bjørne Grimsrud i Statens vegvesen vil fungere som veidirektør inntil videre.