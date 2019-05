Sender seildroner på tokt i Nordsjøen

Lokale notiser

De er knall oransje, veier 750 kilo og er fem ganger syv meter store. De høyteknologiske seildronene går på vind, og ekkolodd og sensorer blir drevet av solenergi. Farkosten er svært stillegående, og kan komme opp i en fart på åtte knop, skriver Havforskningsinstuttet på sine hjemmesider.

Seildronene skal nå ut og samle inn data om sild, tobis, sei, fiskelarver og plankton i Nordsjøen.

Samme ekkolodd som forskingsfartøy

Seildronen er leid ut til Havforskingsinstituttet fra det amerikanske gründerselskapet Saildrone.

– Dette er definitivt en del av framtidas overvåking, sier havforsker Espen Johnsen, som leider droneprosjektet.

Han forteller at seildronen samler data samtidig som HI gjennomfører to tradisjonelle tokt i samme farvann.

– Det blir interessant å sammenlikne data fra toktet med de som dronen har samlt inn. En av fordelene er at det er akkurat samme ekkolodd på dronen som det vi har om bord på forskingsfartøyene. Dermed kan vi ta i bruk data uten å måtta utvikle nye analysemetoder, sier han.

Effektiv og miljøvennlig datafangst

Johnsen tror ikke det tar mange år før denne formen for datainnsamling er et helt naturlig supplement i forskinga på Havforskningsinstituttet. Fordelene er mange: Dronene er miljøvennlige, og kan dekka både større og grunnere område enn forskingsfartøyene. I teorien kan forskerne ha droner ute på kontinuerlig datasanking.

– Seildronen lager minimalt med støy og kan komme tettere på fisken enn store fartøy. Dessuten er dronen enkel å dirigere om når den gjør interessante observasjoner, sier Espen Johnsen.