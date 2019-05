Lokale notiser

Dette skriver Øksnesavisa. Minst fem nye besøksvenner har meldt seg i forbindelse med kurset. Nå håper kursdeltakerne at det kommer enda flere.

- De som blir med vil få et bevis på at de har gjennomgått kurs og kan være besøksvenn for Røde Kors, sier Astrid Olsen og Torbjørn Nilsen, som selv er besøksvenner, til avisa.